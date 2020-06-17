Наука и технологии
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Представлен прототип боевого гусеничного робота Type-X
Строительство новинки может завершиться во второй половине 2020 года
Представлен прототип боевого гусеничного робота Type-X — в сети появились первые фотографии опытного образца новинки.
Занимаются разработкой устройства, которое также называют “прообразом боевой машины будущего”, инженеры из компании Milrem Robotics. Внешне робот напоминает основные боевые танки, при этом в качестве оснащения он имеет башню с 30-миллиметровым орудием. Также есть возможность установки пушки на 50 мм и пулемета с калибром 7,62 мм. В результате, новейший Type-X без зазрения совести по огневой мощи можно сравнить с БМП.
Что интересно, самые свежие данные говорят о том, что компания-разработчик намерена завершить строительство прототипа уже к концу третьего квартала 2020 года. При этом полноценные испытания нового боевого комплекса могут пройти уже в октябре.