Представлен прототип боевого гусеничного робота Type-X

Занимаются разработкой устройства, которое также называют “прообразом боевой машины будущего”, инженеры из компании Milrem Robotics. Внешне робот напоминает основные боевые танки, при этом в качестве оснащения он имеет башню с 30-миллиметровым орудием. Также есть возможность установки пушки на 50 мм и пулемета с калибром 7,62 мм. В результате, новейший Type-X без зазрения совести по огневой мощи можно сравнить с БМП.