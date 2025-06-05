Представлен робот-гуманоид HMND 01 для логистики и ритейла

Представлен робот-гуманоид HMND 01 для логистики и ритейлаСоздатели надеются на массовое внедрение своего устройства
В отличие от многих лабораторных проектов, HMND 01 создается как коммерчески масштабируемое и безопасное решение для повседневных применений.
Робот весит 70 кг, имеет рост 175 см и способен двигаться со скоростью до 1,5 м/с. Он переносит до 15 кг груза и работает до 4 часов от одного заряда.
Благодаря модульной конструкции можно менять компоненты — от конечностей до привода — и адаптировать робота под задачи конкретной отрасли.
HMND 01 доступен в двух конфигурациях: с колесной базой и на ногах. Он легко передвигается в ограниченном пространстве и демонстрирует скорость манипуляций на уровне человека.
Стартап делает ставку на массовую доступность: роботы Humanoid должны стать такими же привычными в быту и работе, как смартфоны.
В фокусе — розница, склады, производство и сферы с дефицитом кадров. Humanoid подчеркивает, что сейчас автоматизировано лишь 20% всех операций по перемещению товаров.
Роботизация этих процессов может принести кратный рост производительности и снижение затрат.