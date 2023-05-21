Представлен робот-рабочий с распознаванием предметов «на ощупь» и обучением у реальных людей

Представлен робот-рабочий с распознаванием предметов «на ощупь» и обучением у реальных людейКак минимум на бумаге, он выглядит интересно
Канадский стартап Sanctuary AI создал умного робота под названием Phoenix, который очень похож на человека.
У него нет ног, зато есть руки, которые двигаются точно так же, как и у нас. И он даже может «ощущать» вещи, когда к ним прикасается — это нужно для того, чтобы знать, сколько сил нужно приложить.
Вообще, Phoenix внешне напоминает верхнюю часть человека. Управляет же им самообучающаяся программа «Углерод». Она получила такое название потому, что все живые существа на Земле сделаны из углерода.
Робот передвигается на колесах со скоростью до 5 км/ч. Его высота сопоставима со средним человеком — 170 см, а вес — 70 кг. Несмотря на это, он может поднимать вещи весом до 25 кг!
Чтобы робот научился чему-то новому, человек в специальном костюме должен показать ему, как это сделать. Робот видит все действия и запоминает их. В дальнейшем Phoenix сможет делать то же самое без посторонней помощи.
Когда Phoenix будет доступен для покупки, пока неизвестно. Но уже сейчас стоит признать, что это большой шаг вперёд в мире роботов.