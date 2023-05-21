Представлен робот-рабочий с распознаванием предметов «на ощупь» и обучением у реальных людей

У него нет ног, зато есть руки, которые двигаются точно так же, как и у нас. И он даже может «ощущать» вещи, когда к ним прикасается — это нужно для того, чтобы знать, сколько сил нужно приложить.

Вообще, Phoenix внешне напоминает верхнюю часть человека. Управляет же им самообучающаяся программа «Углерод». Она получила такое название потому, что все живые существа на Земле сделаны из углерода.

Робот передвигается на колесах со скоростью до 5 км/ч. Его высота сопоставима со средним человеком — 170 см, а вес — 70 кг. Несмотря на это, он может поднимать вещи весом до 25 кг!