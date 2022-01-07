Представлен робот, создающий туннели в абсолютно любых породах

Компания Petra, основанная предпринимателем Кимом Абрамсом, заявляет, что продемонстрировала возможности робота, пробив 61 см туннель через 6 м кварцита - который Абрамс описал в интервью CNBC как “самую твердую породу на земле ... тверже, чем голубой гранит ... тип породы, которую обычно приходится взрывать”. Свифти продвигался вперед со скоростью примерно 2,5 см в минуту.

Компания Petra утверждает, что ее новая технология стоит на 30-90 процентов дешевле традиционных бестраншейных методов бурения и открывает доступ к ранее недоступным для бурения участкам.