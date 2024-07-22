Представлен робот-уборщик окурков со встроенным ИИ

Этот четвероногий робот основан на модели AlienGo от Unitree и оснащен пылесосом, шланги которого подведены к каждой из четырех «лап».

Насадки для уборки мусора были напечатаны на 3D-принтере.

Робот использует камеры и нейронную сеть для обнаружения окурков на земле, что позволяет ему успешно собирать около 90% мусора.

В ходе первых экспериментов, робот продемонстрировал высокую эффективность в уборке.

Окурки являются одним из наиболее распространенных видов мусора на планете. Из шести триллионов сигарет, выкуриваемых ежегодно, более четырех триллионов окурков выбрасываются на землю, распространяя более 700 токсичных химикатов в окружающую среду.

Разработка VERO направлена на решение этой экологической проблемы, предлагая автоматизированный способ уборки мусора и улучшения состояния городской среды.