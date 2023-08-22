Представлен российский электробеспилотник, практически не требующий участия человека-оператора

Этот дрон весом 30 кг обладает способностью самостоятельного функционирования и может работать до двух часов, достигая максимальной скорости в 90 км/ч.

Основное преимущество нового БПЛА заключается в его автономности. Благодаря встроенному искусственному интеллекту, беспилотник может самостоятельно принимать решения, например, вернуться на базу для подзарядки или аварийно приземлиться при обнаружении неисправностей.

Электрические беспилотники, как правило, проще в эксплуатации и имеют больший ресурс, так как у них меньше подвижных частей.

Целью создания такого устройства стало снижение стоимости эксплуатации за счёт автоматизации процессов и минимизации участия оператора.

В перспективе планируется организовать круглосуточную работу дронов: как только один вернётся на базу для зарядки, другой тут же отправится на задание. Эта инновация может стать революционным шагом в области беспилотных технологий.