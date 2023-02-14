Представлен самый маленький VR-шлем на планете

Представители бренда отметили, что их новинка является самым маленьким подобным устройством в мире. Его вес составляет всего 170 г. И в столь компактный корпус уместились ряд «высококлассных функций», включая два OLED-дисплея разрешением 5K и частотой обновления 90 Гц, а также отслеживание с шестью степенями свободы и оптику «блинчик».

Сообщается, что Beyond обеспечивает поле зрения в 93 градуса по горизонтали и требует ПК для работы. Минимальные требования указаны как четырёхъядерный процессор и видеокарта уровня NVIDIA RTX 2070 или Radeon RX 5700 XT.