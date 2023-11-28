Представлен шлем, обещающий сделать смешанную реальность такой же четкой, как человеческое зрение

Новинка, получившая название XR-4, сочетает в себе ряд функций, имитирующих работу человеческого глаза, включая высококачественные дисплеи, продвинутые датчики глубины LiDAR, потоки захвата с фиксацией фокуса и датчики камеры.

Шлем оснащен двумя 4K-дисплеями с разрешением 51 пиксель на градус, обеспечивая поле зрения на 50% шире, чем у предыдущих моделей, и удвоенную яркость дисплея.

Патрик Уайетт, главный продуктовый директор Varjo, заявил: «Это самые высококачественные VR-дисплеи в мире с 28 млн пикселей на оба глаза».

Одной из наиболее заметных новинок является система автофокуса, управляемая взглядом, которая имитирует человеческое зрение. Эта функция улучшает видеопрохождение шлема, цифровизируя мир в реальном времени.

Эта технология была разработана для пользователей, которым необходимо бесшовно сочетать реальный мир на переднем плане с VR на заднем плане, например, для пилотов, читающих приборы в кабине.

Шлем XR-4 также оснащен собственными контроллерами с тактильной обратной связью от Razer, а также интегрированным шумоподавляющим аудио, что исключает необходимость в отдельных наушниках.

Первые поставки новых устройств начнутся в декабре, а базовая цена XR-4 составляет $3990.