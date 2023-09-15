Представлен стильный электровелосипед с аккумулятором «автомобильного класса»Цена тоже не самая высокая
На недавней презентации, компания Yadi представила свой новый электровелосипед под названием Feiyue FX5.
Этот стильный двухколёсный транспорт сочетает в себе дизайн механического экзоскелета с широким корпусом. Покупатели могут выбрать из пяти различных цветовых решений.
Основной особенностью новинки является её электродвигатель, который может легко преодолевать подъёмы под углом в 12° и развивает пиковый крутящий момент 70 Н·м.
Велосипед оснащён аккумулятором 48В 24Ач, который использует автомобильные энергетические ячейки. Эта батарея не только обеспечивает длительную автономность, но и способна преобразовывать кинетическую энергию в электричество во время движения вниз по склону или катания на инерции.
Дополнительные особенности включают в себя лёгкую раму из высокоуглеродистой стали, шины размером 75/85-12 дюймов, двойные дисковые тормоза, гидравлические амортизаторы и мощный светодиодный фар.
Электровелосипед также поддерживает Bluetooth, NFC и удалённую разблокировку через мобильное приложение.
Стоимость нового электровелосипеда Yadi Feiyue FX5 составляет 77 000 рублей.