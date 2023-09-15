Представлен стильный электровелосипед с аккумулятором «автомобильного класса»

Этот стильный двухколёсный транспорт сочетает в себе дизайн механического экзоскелета с широким корпусом. Покупатели могут выбрать из пяти различных цветовых решений.

Основной особенностью новинки является её электродвигатель, который может легко преодолевать подъёмы под углом в 12° и развивает пиковый крутящий момент 70 Н·м.

Велосипед оснащён аккумулятором 48В 24Ач, который использует автомобильные энергетические ячейки. Эта батарея не только обеспечивает длительную автономность, но и способна преобразовывать кинетическую энергию в электричество во время движения вниз по склону или катания на инерции.