Представлен термометр, не требующий батареек

Как сообщается, чтобы создать электрический заряд, достаточный для получения одного показания температуры, достаточно несколько раз встряхнуть прибор. Показания снимаются неинвазивно, нажатием кнопки, затем инфракрасный датчик медленно проводится по лбу. Уточняется, что для этого даже не обязательно касаться кожи.

Далее температура тела мгновенно отображается на экране устройства, а данные передаются по Bluetooth в приложение для iOS или Android на телефон пользователя. Это приложение можно использовать для отслеживания и записи температуры нескольких членов семьи, а также вести дневник самочувствия и список принимаемых лекарств.

Само устройство BCool водонепроницаемо, не содержит ртути, а его корпус изготовлен из переработанного пластика. Устройство должно появиться в продаже в четвертом квартале этого года по цене не более 79 долларов.