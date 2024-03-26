Представлен тест производительности ИИ-чипов. Он платный и стоит $5000

Опубликовано 26 марта 2024, 18:45
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Представлен тест производительности ИИ-чипов. Он платный и стоит $5000От создателей 3DMark
Компания UL, известная разработкой популярного бенчмарка 3DMark, выпустила новый инструмент для тестирования ИИ-ускорителей — Procyon AI Image Generation Benchmark.
В отличие от стандартного 3DMark, Procyon AI ориентирован на коммерческих пользователей и стоит $5000.
Бенчмарк основан на модели Stable Diffusion XL для генерации изображений. Тестирование ускорителей среднего класса проводится с более низким разрешением (512 x 512 пикселей), а топовые решения тестируются на 1024 x 1024 пикселей.
Разработчики Procyon AI обещают объективность результатов благодаря поддержке API ONNX с DirectML, NVIDIA TensorRT и Intel OpenVIN.
Столь высокая цена может отпугнуть не только энтузиастов, но и техноблогеров, что ограничивает доступность и влияние нового бенчмарка.