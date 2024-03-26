Представлен тест производительности ИИ-чипов. Он платный и стоит $5000

В отличие от стандартного 3DMark, Procyon AI ориентирован на коммерческих пользователей и стоит $5000.

Бенчмарк основан на модели Stable Diffusion XL для генерации изображений. Тестирование ускорителей среднего класса проводится с более низким разрешением (512 x 512 пикселей), а топовые решения тестируются на 1024 x 1024 пикселей.

Разработчики Procyon AI обещают объективность результатов благодаря поддержке API ONNX с DirectML, NVIDIA TensorRT и Intel OpenVIN.

Столь высокая цена может отпугнуть не только энтузиастов, но и техноблогеров, что ограничивает доступность и влияние нового бенчмарка.