Представлен «умный» футбольный тренер для самостоятельных тренировок

На Kickstarter появился гаджет Voon Soccer, который станет вашим «умным» тренером на пути к футбольному мастерству.

Voon Soccer — это портативное устройство, которое оценивает ваши удары по мячу в десятках упражнений. Съемный электронный модуль Dot крепится к отбойнику и с помощью датчиков отслеживает скорость, силу и точность ваших ударов.

Выберите упражнение в приложении на смартфоне, просмотрите видеоинструкцию и приступайте к тренировке. Voon Soccer будет оценивать ваши удары, а светодиодное кольцо на модуле покажет результат.