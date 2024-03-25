Представлен «умный» футбольный тренер для самостоятельных тренировок

Опубликовано 25 марта 2024, 16:02
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Представлен «умный» футбольный тренер для самостоятельных тренировокПо вполне адекватной цене
Любите футбол, но не всегда есть возможность тренироваться с командой? Не беда!
На Kickstarter появился гаджет Voon Soccer, который станет вашим «умным» тренером на пути к футбольному мастерству.
Voon Soccer — это портативное устройство, которое оценивает ваши удары по мячу в десятках упражнений. Съемный электронный модуль Dot крепится к отбойнику и с помощью датчиков отслеживает скорость, силу и точность ваших ударов.
Выберите упражнение в приложении на смартфоне, просмотрите видеоинструкцию и приступайте к тренировке. Voon Soccer будет оценивать ваши удары, а светодиодное кольцо на модуле покажет результат.
Приложение не только покажет оценку, но и отследит ваш прогресс, помогая вам определить, какие навыки требуют доработки.
Также из интересного: стоимость новинки — $479 ( примерно 44 259 рублей).