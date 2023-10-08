Представлен умный гриль с искусственным интеллектом для приготовления идеальных стейков

Представлен умный гриль с искусственным интеллектом для приготовления идеальных стейковПроцесс готовки стейка ещё никогда не был так прост
Сурадж Судера, выпускник Астонского университета, представил новинку от своего бренда Seergrills — умный гриль под названием Perfecta.
Особенностью устройства является применение технологий искусственного интеллекта, что позволяет грилю адаптироваться к индивидуальным особенностям каждого продукта и пожеланиям пользователя.
При использовании Perfecta, достаточно поместить мясо внутрь и выбрать параметры приготовления. Гриль самостоятельно проанализирует размеры мяса, содержание жира и другие параметры, после чего настроит инфракрасные горелки для оптимального приготовления.
В итоге, идеальный стейк готовится менее чем за три минуты.
Горелки устройства способны разогреваться до 900°C, что обеспечивает быстрое и качественное обжаривание мяса, сохраняя его сочность.
Кроме того, Perfecta эффективно готовит не только мясо, но и овощи, пиццу, выпечку и многие другие блюда.