Представлен умный гриль с искусственным интеллектом для приготовления идеальных стейков

Особенностью устройства является применение технологий искусственного интеллекта, что позволяет грилю адаптироваться к индивидуальным особенностям каждого продукта и пожеланиям пользователя.

При использовании Perfecta, достаточно поместить мясо внутрь и выбрать параметры приготовления. Гриль самостоятельно проанализирует размеры мяса, содержание жира и другие параметры, после чего настроит инфракрасные горелки для оптимального приготовления.

В итоге, идеальный стейк готовится менее чем за три минуты.

Горелки устройства способны разогреваться до 900°C, что обеспечивает быстрое и качественное обжаривание мяса, сохраняя его сочность.

Кроме того, Perfecta эффективно готовит не только мясо, но и овощи, пиццу, выпечку и многие другие блюда.