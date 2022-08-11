Представлен «умный» стол с собственной операционной системой и встроенным 24-дюймовым OLED-дисплеем

Его отличительной особенностью является наличие полноценного 24-дюймового OLED-дисплея, встроенного в прямо корпус стола. По расчётам разработчиков, он должен расположиться между монитором и клавиатурой пользователя.

Во избежание нежелательных нажатий, было решено сделать дисплей обычным, а не сенсорным. Частота его обновления — 60 Гц.