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Представлен «умный» стол с собственной операционной системой и встроенным 24-дюймовым OLED-дисплеем

Удивительная новинка
Компания Lumina представила крайне необычный девайс — «умный» стол Lumina Desk.
Представлен «умный» стол с собственной операционной системой и встроенным 24-дюймовым OLED-дисплеем

Его отличительной особенностью является наличие полноценного 24-дюймового OLED-дисплея, встроенного в прямо корпус стола. По расчётам разработчиков, он должен расположиться между монитором и клавиатурой пользователя.

Во избежание нежелательных нажатий, было решено сделать дисплей обычным, а не сенсорным. Частота его обновления — 60 Гц.

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При этом вся поверхность стола сделали такой, что она может заряжать гаджеты беспроводным методом. В дополнение к этому Lumina Desk оснастили шестью портами USB-C и собственной операционной системой, которую назвали Lumina OS.

Представлен «умный» стол с собственной операционной системой и встроенным 24-дюймовым OLED-дисплеем

Длина стола составляет 1,5 м, а высота может варьироваться: от 76 до 120 см. О стоимости новинки пока ничего неизвестно.

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