Представлен вертикальный виниловый проигрыватель Wheel 3, который можно повесить как картину

Представлен вертикальный виниловый проигрыватель Wheel 3, который можно повесить как картинуЦена не самая демократичная
Это компактного устройства, которое можно установить вертикально, положить на стол или даже повесить на стену, как произведение искусства. Главная особенность новинки — оптическая система считывания вместо традиционной иглы.
Вместо стандартного картриджа с магнитной катушкой Wheel 3 использует уникальный оптический тонарм, который «читает» дорожки светом. Такой подход не только снижает износ пластинок, но и обеспечивает высокое качество звука.
Оптический сенсор также отвечает за точную стабилизацию скорости вращения: поддерживаются режимы 33 1/3 и 45 об/мин.
Проигрыватель оснащён встроенным предусилителем, так как внешние модели попросту не совместимы с новой технологией Miniot. На верхней части корпуса находится мини-дисплей для управления громкостью и настройками.
Wheel 3 изготавливается вручную в Нидерландах и уже доступен для предзаказа по цене $3355. Первые поставки начнутся в августе. Позже ожидается выпуск версии с деревянной задней панелью.