Представлен вертикальный виниловый проигрыватель Wheel 3, который можно повесить как картину

Это компактного устройства, которое можно установить вертикально, положить на стол или даже повесить на стену, как произведение искусства. Главная особенность новинки — оптическая система считывания вместо традиционной иглы.

Вместо стандартного картриджа с магнитной катушкой Wheel 3 использует уникальный оптический тонарм, который «читает» дорожки светом. Такой подход не только снижает износ пластинок, но и обеспечивает высокое качество звука.

Оптический сенсор также отвечает за точную стабилизацию скорости вращения: поддерживаются режимы 33 1/3 и 45 об/мин.