Представлена беспроводная колонка для богачей за €6000

Оба устройства имеют круглую форму с фирменным элементом — круговым «иллюминатором», который выделяется на передней панели. При этом они также могут похвастаться передовыми аудиотехнологиями, включая фирменный усилитель Marantz Rise мощностью 310 Вт для Horizon и 370 Вт для Grand Horizon.

Колонки поддерживают Dolby Atmos и позволяют настроить звучание под настроение и предпочтения пользователя с помощью системы обработки сигнала Marantz Mirage DSP.