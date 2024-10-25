Наука и технологии
Опубликовано 25 октября 2024, 07:22
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Представлена беспроводная колонка для богачей за €6000

Ценообразование интересное, конечно
Компания Marantz представила две новые беспроводные колонки премиум-класса — Marantz Horizon и Marantz Grand Horizon.
Представлена беспроводная колонка для богачей за €6000
© TechCrunch

Эти устройства предназначены для ценителей высококачественного звука и элегантного дизайна, а стоимость старшей модели Grand Horizon составит €6000.

Колонки отличаются уникальным дизайном и использованием роскошных материалов. Они обёрнуты в фирменную ткань Marantz Radiance 360°, изготовленную из переработанных океанических пластиков.

Представлена беспроводная колонка для богачей за €6000
© TechPowerUp

Оба устройства имеют круглую форму с фирменным элементом — круговым «иллюминатором», который выделяется на передней панели. При этом они также могут похвастаться передовыми аудиотехнологиями, включая фирменный усилитель Marantz Rise мощностью 310 Вт для Horizon и 370 Вт для Grand Horizon.

Колонки поддерживают Dolby Atmos и позволяют настроить звучание под настроение и предпочтения пользователя с помощью системы обработки сигнала Marantz Mirage DSP.

Источник:TechPowerUp
Автор:Булат Кармак
Тег:
#беспроводная колонка