Представлена беспроводная колонка, которую не обязательно заряжать от розетки

Так, этот портативный гаджет оснащён солнечными элементами, которые, по словам производителя, могут обеспечить его «бесконечной автономностью».

При это технология солнечных элементов Powerfoyle от Exeger позволяет колонке заряжаться как от солнечного света, так и от искусственного освещения.

Стоимость устройства составит $149 и она поступит в продажу в конце сентября. Встроенный аккумулятор на 3600 мАч обеспечивает до 30 часов работы. Однако, при нахождении на солнце, этот показатель может увеличиться до 45 часов.

Компаньон-приложение позволяет отслеживать уровень заряда и настраивать звуковой профиль колонки. Malibu также имеет степень защиты IP67 от пыли и влаги, а также USB-C порт для «традиционной» зарядки.