Представлена беспроводная колонка в форме магнитофона со встроенной оцифровкой кассет в MP3

Бумбокс поддерживает AM/FM радио и оснащён аналоговыми кнопками и регуляторами, передавая ностальгическое ощущение.

Устройство воспроизводит аудиокассеты через стереодинамики мощностью три ватта или через наушники, подключённые к разъёму 3.5 мм. Поддержка Bluetooth 5.3 позволяет подключать смартфоны и другие аудиоисточники для воспроизведения музыки.