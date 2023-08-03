Представлена бесшумная гитара с умными функциями NATASHA

Однако наиболее заметной особенностью инструмента является его сходство с отличными «тихими» гитарами Yamaha, как по общему внешнему виду, так и по предлагаемой технологии.

Гитара может подключаться к смартфону или компьютеру через USB для записи без задержек, а также способна передавать аудио высокого качества на совместимые динамики по беспроводу. Её аккумулятор ёмкостью 2000 мАч обеспечивает до 20 часов работы от одного заряда через USB-C.