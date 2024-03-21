Представлена электронная книга с цветными E-Ink чернилами PocketBook Era Color

Ее главная фишка — цветной дисплей E-Ink Kaleido 3. Это значит, что комиксы, журналы и веб-страницы теперь можно будет листать, наслаждаясь сочными оттенками.

Era Color внешне почти не отличается от прошлогодней модели PocketBook Era, но начинка у нее покруче: мощный процессор, вдвое больше памяти и аккумулятор объемнее.

И, конечно, цветной 7-дюймовый экран! Правда, есть и небольшой минус — цветные картинки будут выглядеть не так четко, как черно-белые.