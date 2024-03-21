Представлена электронная книга с цветными E-Ink чернилами PocketBook Era Color

Опубликовано 21 марта 2024, 07:08
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Представлена электронная книга с цветными E-Ink чернилами PocketBook Era ColorИнтересная новинка
Любители чтения, обратите внимание! Компания PocketBook анонсировала новую электронную книгу Era Color.
Ее главная фишка — цветной дисплей E-Ink Kaleido 3. Это значит, что комиксы, журналы и веб-страницы теперь можно будет листать, наслаждаясь сочными оттенками.
Era Color внешне почти не отличается от прошлогодней модели PocketBook Era, но начинка у нее покруче: мощный процессор, вдвое больше памяти и аккумулятор объемнее.
И, конечно, цветной 7-дюймовый экран! Правда, есть и небольшой минус — цветные картинки будут выглядеть не так четко, как черно-белые.
Помимо возможности читать в цвете, Era Color порадует продвинутым «железом», защитой от воды и большим списком поддерживаемых форматов.
Не забыли и про удобство — можно листать страницы кнопками на корпусе, слушать аудиокниги и даже использовать функцию «текст-в-речь» для озвучки.