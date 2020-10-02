Наука и технологии
Сегодня 16:12
Представлена гибридная боевая машина, разгоняющаяся до 100 км/ч
Выглядит она, конечно, не совсем угрожающе
Немецкий производитель Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft представил новую гибридную боевую машину Genesis. Отличительной особенностью новинки стал яркий дизайн и способность разогнаться до 100 км/ч.
“Сердцем” бронетранспортера выступает гибридная дизель-электрическая силовая установка мощностью 1,368 кВт или 1,860 лошадиных сил, сообщает немецкое издание Soldat&Technik. При этом дизельный генератор боевой машины занимается выработкой электроэнергии для аккумуляторной батареи, которая находится там же где и сам генератор — в передней части транспортного средства.
Судя по имеющимся данным, управление Genesis целиком проходит через цифровой интерфейс: между рулевым приводом и мотор-колесами отсутствует физическая связь. При этом в случае, если электродвигатель или колеса придут в негодность, то боевую машину можно будет перевести в режим холостого хода. Таким образом, бронетранспортер сможет сохранить свою боеспособность.