Представлена гибридная боевая машина, разгоняющаяся до 100 км/ч

Судя по имеющимся данным, управление Genesis целиком проходит через цифровой интерфейс: между рулевым приводом и мотор-колесами отсутствует физическая связь. При этом в случае, если электродвигатель или колеса придут в негодность, то боевую машину можно будет перевести в режим холостого хода. Таким образом, бронетранспортер сможет сохранить свою боеспособность.