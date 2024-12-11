Представлена ИИ-камера для анализа питания и подсчета калорий

Устройство оснащено 4K-камерой и искусственным интеллектом, которые автоматически анализируют блюда и напитки, подсчитывая калории и питательные вещества.

Как это работает: The Drop распознает пищу, делая снимки во время приема пищи. Данные отправляются в приложение, где ИИ определяет состав блюд, сверяя их с обширной базой ингредиентов.

Это избавляет от необходимости вручную записывать информацию о питании.