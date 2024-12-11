Представлена ИИ-камера для анализа питания и подсчета калорий

Опубликовано 11 декабря 2024, 07:231 мин.
Представлена ИИ-камера для анализа питания и подсчета калорийЦена может спугнуть, но зато без подписки
The Drop — это новый гаджет, который меняет подход к контролю питания.
Устройство оснащено 4K-камерой и искусственным интеллектом, которые автоматически анализируют блюда и напитки, подсчитывая калории и питательные вещества.
Как это работает: The Drop распознает пищу, делая снимки во время приема пищи. Данные отправляются в приложение, где ИИ определяет состав блюд, сверяя их с обширной базой ингредиентов.
Это избавляет от необходимости вручную записывать информацию о питании.
Устройство весит 27.6 грамма, легко крепится к одежде или носится на шее, а батарея работает до 16 часов. Приложение предлагает рецепты, планы питания и анализ прогресса. Подписка не требуется, что делает его доступным на фоне аналогов.
Стоимость начинается от $199, а релиз финальной версии ожидается в июле 2025 года.