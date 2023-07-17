Представлена «IT-куртка» из 54 гигантских клавиатурных клавиш

Столь необычная одежда не подключается к компьютеру, но зато «предлагает» защиту от падений после длительных сессий написания кода.

Куртка изготовлена из водонепроницаемого нейлона чёрно-серого цвета. Внешняя поверхность украшена объёмными полыми клавишами, которые обладают способностью амортизировать удары и постепенно восстанавливаться благодаря прочному материалу.

Некоторые клавиши были искусно замаскированы в виде карманов на застёжке. Чтобы расстегнуть или застегнуть основную молнию, необходимо потянуть за большой символ решетки. При заказе куртки можно выбрать наименование клавиш по своему вкусу.

В Liminal Work Shop эту куртку называют скорее произведением искусства, чем обычной повседневной одеждой для прогулок.

Цена на такую дизайнерскую мысль соответствует её уникальности и составляет почти 60 тыс рублей.