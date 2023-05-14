Представлена компактная стиральная машинка без шлангов и подключения к водопроводу

Если нет, то встречайте новинку — Eeva. Это компактная и эффективная стиральная машинка, которая, к тому же, совершенно независима от водопроводной системы.

Устройство занимает всего 1,07 х 0,61 метра, что позволяет ему легко уместиться в любом помещении — будь то спальня или ванная комната. И не пугайтесь, размеры здесь совсем не важны.

Несмотря на свои скромные габариты, Eeva способна всего за полтора часа постирать и высушить до 3,5 кг белья. При этом уникальная особенность девайса — его полная автономность.

То есть она не требует подключения к водопроводу или канализации. Достаточно залить в машинку 11 литров воды и наслаждаться процессом стирки. А если вы находитесь в путешествии и розетка не под рукой, то Eeva сможет работать просто от аккумулятора.

Новинка уже успела произвести фурор на платформе Indiegogo, собрав в 70 раз больше средств, чем планировалось. И если вас устройство тоже привекло, то вы уже сейчас можете заказать Eeva за $900. Единственное — доставляет девайс лишь внутри США.