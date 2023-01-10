Представлена люстра, которая показывает кино как проектор

18:14, 10 января 2023
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Представлена люстра, которая показывает кино как проекторПока будет продаваться только в Китае
Китайский разработчик развлекательных технологий компания XGIMI представила люстру-кинопроектор, с помощью которой пространство в помещении можно превратить в домашний кинотеатр.
Фото: Hypebeast.com
Называется новинка Magic Lamp. Люстра оснащена HD-проектором, за обработку звука отвечает система Harman Kardon с поддержкой Dolby и DTS аудио, также люстра получила мультизвуковую колонку.
Проектор получил 32-градусное смещение оси, позволяющее перемещать изображение вверх или вниз в пределах одного метра. Максимальное разрешение экрана проектора — 1080p, яркость — 900 ANSI.
Сначала в Китае, а потом и на мировом рынке, Magic Lamp будут продавать за $1170, или около 82,2 тысяч рублей.