Представлена миниатюрная отвертка-мультитул размером с ключ от дверного замка

Опубликовано 09 сентября 2024, 08:591 мин.
Представлена миниатюрная отвертка-мультитул размером с ключ от дверного замкаКогда компактность не помеха
Компания Screwpop представила миниатюрную отвертку-мультитул Toolkey II, размером с обычный ключ от замка, который можно легко прикрепить к связке ключей.
Этот мультитул весит всего 18 граммов и включает 17 инструментов, таких как отвертки (магнитные крестообразная и плоская), серрейторный нож, шестигранный драйвер и открывалка для бутылок.
Изготовлена новинка из нержавеющей стали и произведена с использованием технологии металлоформовки (MIM), что обеспечивает прочность и высокую детализацию.
Интересной особенностью Toolkey II является то, что он соответствует требованиям TSA, что позволяет брать его в ручную кладь при авиаперелетах. Стоимость устройства составляет $19.95.
Отметим, что этот компактный мультитул идеально подходит для повседневного использования и экстренных ситуаций, предлагая множество функций в минималистичном дизайне.