Представлена миниатюрная отвертка-мультитул размером с ключ от дверного замка

Этот мультитул весит всего 18 граммов и включает 17 инструментов, таких как отвертки (магнитные крестообразная и плоская), серрейторный нож, шестигранный драйвер и открывалка для бутылок.

Изготовлена новинка из нержавеющей стали и произведена с использованием технологии металлоформовки (MIM), что обеспечивает прочность и высокую детализацию.