Представлена необычная электронная книга, выполненная в форме VR-гарнитуры

Представлена необычная электронная книга, выполненная в форме VR-гарнитурыВот уж точно неожиданное применение технологии
Технология электронной бумаги, традиционно используемая в устройствах для чтения электронных книг, начинает внедряться в другие устройства, такие как планшеты, часы и даже автомобили.
Фото: Gizmodo
Так, например, на прошедшем CES 2023 было представлено еще одно необычное применение технологии электронной бумаги: Sol Reader. Девайс представляет из себя носимый гаджет, напоминающий облегчённый VR-шлем.
Вес устройства — всего 100 г. При этом с его помощью пользователь может читать любимые книги, как бы висящие перед его лицом и находящиеся на тёмном фоне.
Перелистывание страниц осуществляется с помощью беспроводного портативного пульта дистанционного управления, а время автономной работы, как обещают, составит около 30 часов благодаря использованию электронных бумажных дисплеев.
Из недостатков новинки можно отметить низкое разрешение внутренних экранов шлема. Команда, создавшая девайс, уже ведёт переговоры с E Ink об увеличении разрешения экранов.
Ожидается, что Sol Reader появится на рынке уже в 2023 году по цене 350 долларов.