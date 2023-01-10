Представлена необычная электронная книга, выполненная в форме VR-гарнитуры

Так, например, на прошедшем CES 2023 было представлено еще одно необычное применение технологии электронной бумаги: Sol Reader. Девайс представляет из себя носимый гаджет, напоминающий облегчённый VR-шлем.

Вес устройства — всего 100 г. При этом с его помощью пользователь может читать любимые книги, как бы висящие перед его лицом и находящиеся на тёмном фоне.

Перелистывание страниц осуществляется с помощью беспроводного портативного пульта дистанционного управления, а время автономной работы, как обещают, составит около 30 часов благодаря использованию электронных бумажных дисплеев.