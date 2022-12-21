Представлена необычная клавиатура со встроенным процессором, видеокартой и дисплеем

Представлена необычная клавиатура со встроенным процессором, видеокартой и дисплеемВыглядит очень технологично
Ещё в ноябре в Сети начались разговоры о необычной механической клавиатуре от Finalmouse. Но вот, наконец-то, компания полноценно представила новинку, опубликовав о ней ролик.
Фото: TechSpot
В свежем видео можно увидеть все ключевые особенности аксессуара, получившего название Centerpiece. Это и встроенный под клавиши дисплей, и сами прозрачные клавиши, и уникальная визуализация, реализованная при помощи игрового движка Unreal Engine.
К слову, выводимое изображение интерактивно. Так, например, если пользователь нажмёт клавишу, то находящиеся поблизости рыбки будут отплывать в сторону:
TechSpot
Представители Finalmouse отметили, что их устройство получило собственные CPU и GPU. Подключаться к компьютеру девайс будет при помощи USB-C провода. Старт продаж клавиатуры намечен на начало 2023 года по цене в 349 долларов.