Представлена ОС, способная посадить вертолет без помощи человека

Эта технология, названная FlightOS, является первой в своём роде системой, которая может управлять сложными аварийными процедурами, включая авторотацию при отказе двигателя.

В июле Skyryse успешно продемонстрировала полностью автоматизированную процедуру аварийной посадки вертолёта в авторотации. Этот прорыв был достигнут на пятипассажирском вертолёте Robinson R66, оснащённом технологией Skyryse, в районе Лос-Анджелеса.

Система использует избыточные рулевые управления и набор датчиков, которые быстро распознают отказ питания, запускают несколько процедур и осуществляют посадку одним нажатием кнопки.

Однако некоторые пилоты выразили сомнения в способности программного обеспечения Skyryse превзойти человека в управлении вертолётом. Они указывают на важность человеческого участия в сложных сценариях и потенциальные риски, связанные с переводом механических вводов в управление через планшет.