Представлена ОС, способная посадить вертолет без помощи человека

Представлена ОС, способная посадить вертолет без помощи человекаДоверились бы вы такому автопилоту?
Компания Skyryse представила новаторскую операционную систему, способную автоматически посадить вертолёт без участия человека.
Эта технология, названная FlightOS, является первой в своём роде системой, которая может управлять сложными аварийными процедурами, включая авторотацию при отказе двигателя.
В июле Skyryse успешно продемонстрировала полностью автоматизированную процедуру аварийной посадки вертолёта в авторотации. Этот прорыв был достигнут на пятипассажирском вертолёте Robinson R66, оснащённом технологией Skyryse, в районе Лос-Анджелеса.
Система использует избыточные рулевые управления и набор датчиков, которые быстро распознают отказ питания, запускают несколько процедур и осуществляют посадку одним нажатием кнопки.
Однако некоторые пилоты выразили сомнения в способности программного обеспечения Skyryse превзойти человека в управлении вертолётом. Они указывают на важность человеческого участия в сложных сценариях и потенциальные риски, связанные с переводом механических вводов в управление через планшет.