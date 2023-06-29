Представлена основа для дизайна Российской орбитальной станции

В ходе защиты дипломов выпускники Российского государственного художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова представили концепцию дизайна внутреннего пространства базового модуля Российской орбитальной станции.

На проектирование по заказу «Роскосмоса» и Ракетно-космической корпорации «Энергия» ушло четыре месяца. По словам одного из выпускников, Кирилла Борисова, чтобы решить практически нерешаемую задачу понадобилось привлечь инженеров и объединить их строгие технические правила.

В итоге группа студентов спроектировала систему оборудования для функционирования РОС — элементы служебных систем, оборудование, инфографику, освещение — командный центр станции, жилую зону (стол, велотренажер, беговая дорожка) и зону визуальных наблюдений, включающую иллюминаторы и «авоську» для объективов соответственно.

Главный специалист РКК «Энергия» Олег Кукин отметил, что «материалы вошли в эскизный проект» и «будут использоваться как базис для дальнейшей проработки». Проект дизайна был также направлен космонавтам, которые в настоящий момент находятся на борту Международной космической станции.