Представлена первая короткометражка, созданная с помощью ИИ

Новообразованная кинокомпания займется выпуском фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Первой ее работой стала короткометражка под названием «Сообщение в боте» (Message in a Bot).

Сюжет ленты рассказывает о том, что может произойти, если космический корабль, напичканный передовыми технологиями, потерпит крушение на нашей планете.

Напомним, что ранее компания также анонсировала фильм «Следующая остановка Париж» (Next Stop Paris) — романтическую историю, озвученную профессиональными актерами.

Стоит отметить, что использование ИИ в кинопроизводстве открывает новые горизонты. Правда, до сих пор все еще трудно оценить, насколько это далеко может зайти.

Тот же трейлер Next Stop Paris показывает, что работы в этом направлении еще предстоит немало.