Представлена первая в мире 5G 360°-камера с 8K съемкой. И она от... Nokia

Камера оснащена модулями Wi-Fi и Ethernet для быстрой передачи данных, а также поддерживает потоковое вещание с объемным звуком.

Модель Nokia 360 Camera предназначена для профессионального использования. Она защищена от воды и пыли (IP67), выдерживает удары, вибрации и экстремальные температуры, что делает её идеальным решением для сложных условий эксплуатации.

Камера также может похвастаться фирменной системой безопасности и ПО Real-time eXtended Reality Multimedia, что обеспечивает высокий уровень защиты данных.

Известно и о первом заказчике модели — компании Callio Pyhäjärvi, установившей устройство в самой глубокой шахте Европы.

Стоимость новинки пока не раскрывается. Однако Nokia уверена, что её решение привлечёт внимание профессионалов, работающих в экстремальных условиях.