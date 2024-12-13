Наука и технологии
Опубликовано 13 декабря 2024, 07:44
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Представлена первая в мире 5G 360°-камера с 8K съемкой. И она от... Nokia

Цена пока неизвестна
Nokia выпустила уникальную панорамную камеру с углом обзора 360°, поддержкой 5G (модем Snapdragon X65) и возможностью записи видео в 8K.
Представлена первая в мире 5G 360°-камера с 8K съемкой. И она от... Nokia
© YouTube

Камера оснащена модулями Wi-Fi и Ethernet для быстрой передачи данных, а также поддерживает потоковое вещание с объемным звуком.

Модель Nokia 360 Camera предназначена для профессионального использования. Она защищена от воды и пыли (IP67), выдерживает удары, вибрации и экстремальные температуры, что делает её идеальным решением для сложных условий эксплуатации.

Камера также может похвастаться фирменной системой безопасности и ПО Real-time eXtended Reality Multimedia, что обеспечивает высокий уровень защиты данных.

Известно и о первом заказчике модели — компании Callio Pyhäjärvi, установившей устройство в самой глубокой шахте Европы.

Стоимость новинки пока не раскрывается. Однако Nokia уверена, что её решение привлечёт внимание профессионалов, работающих в экстремальных условиях.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
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