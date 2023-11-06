Представлена первая в мире камера наблюдения с ИИ и способностью комментировать происходящее рядом

Представлена первая в мире камера наблюдения с ИИ и способностью комментировать происходящее рядомИнтересное сочетание безопасности и искусственного интеллекта
Компания Psync Labs представила новаторский продукт, который обещает перевернуть представление о системах видеонаблюдения.
Genie S — это первая в мире камера наблюдения, оснащенная интеллектуальными алгоритмами, способная не только фиксировать происходящее, но и комментировать события в реальном времени.
С разрешением в 5 Мп и возможностью записи видео в качестве 2К, Genie S выходит на рынок с двумя микрофонами, динамиком и LED-подсветкой. Но главная изюминка устройства — функция ViewSay.
Это уникальное сочетание аппаратных средств и встроенной модели искусственного интеллекта GPT, которое позволяет камере идентифицировать объекты и анализировать сценарии, активируя запись при обнаружении ключевых событий.
Этот продукт доступен в двух вариантах: с 32 ГБ встроенной памяти за $35 и с 64 ГБ за $40. Подписка на функцию ViewSay предлагается за дополнительные $7 в месяц.
Таким образом, Genie S становится не просто устройством безопасности, а настоящим помощником для дома или офиса, предоставляя не только изображение, но и контекст происходящего.
Необычная новинка открывает очередные невиданные ранее горизонты в области наблюдения и безопасности, предлагая пользователям не только защиту, но и информационную поддержку, делая технологию более доступной и интуитивно понятной.