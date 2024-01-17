Представлена портативная MagSafe-колонка, которая примагничивается к смартфону сзади

DUVOSS U3 оснащена системой с разнонаправленными динамиками, что позволяет добиться объемного звучания.

Сопряжение со смартфоном осуществляется через Bluetooth и NFC. Колонка весит всего 105 граммов и изготовлена из алюминиевого сплава и пластика, что делает ее идеальным спутником в путешествиях.

Одной из ключевых особенностей DUVOSS U3 является возможность объединения двух устройств в стереопару с помощью режима TWS, что позволяет создать более насыщенное звуковое пространство.

Кроме того, на обратной стороне колонки расположены специальные магниты, благодаря которым устройство можно закрепить на любой подходящей металлической поверхности, включая заднюю часть смартфона.

Автономность DUVOSS U3 составляет до 6 часов, а для полной зарядки требуется около 2 часов. В комплекте с колонкой поставляется кабель для зарядки, карабин и кейс для хранения.

На данный момент компания проводит сбор средств на краудфандинговой платформе Kickstarter. Цена DUVOSS U3 на момент сбора средств составляет $49, а первые поставки запланированы на апрель.