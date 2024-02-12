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Наука и технологии
Опубликовано 12 февраля 2024, 08:44
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Представлена повозка-трансформер, превращающаяся в мопед

Оно даже выглядит интересно
Surge Automobiles представила в Индии уникальное транспортное средство — Surge S32.

Новинка сочетает в себе функциональность авторикши и скутера, каждый из которых оснащен собственным электрическим мотором.

Это инновационное решение построено на модульной платформе AMSEP (Advanced Modular Scaleable Electric Platform), где основная часть служит тележкой для перевозки пассажиров или грузов, а передняя часть трансформируется в электрический скутер.

Тележка оборудована мощным электромотором на 17.5 л.с., что позволяет ей справляться с перевозкой тяжелых грузов или нескольких пассажиров, в то время как скутер имеет мотор мощностью 8 л.с.

Представлена повозка-трансформер, превращающаяся в мопед
© Авто.ру

Процесс трансформации из рикши в скутер предполагает откидывание вверх ветрового стекла кабины и выполнение ряда простых действий, что делает переход быстрым и удобным.

Surge S32 может развивать максимальную скорость до 45 км/ч в состоянии рикши и до 60 км/ч как скутер.

Источник:Авто.ру
Автор:Булат Кармак
Тег:
#трансформер