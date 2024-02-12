Представлена повозка-трансформер, превращающаяся в мопед

Новинка сочетает в себе функциональность авторикши и скутера, каждый из которых оснащен собственным электрическим мотором.

Это инновационное решение построено на модульной платформе AMSEP (Advanced Modular Scaleable Electric Platform), где основная часть служит тележкой для перевозки пассажиров или грузов, а передняя часть трансформируется в электрический скутер.

Тележка оборудована мощным электромотором на 17.5 л.с., что позволяет ей справляться с перевозкой тяжелых грузов или нескольких пассажиров, в то время как скутер имеет мотор мощностью 8 л.с.