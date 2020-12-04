Наука и технологии
Сегодня 18:41
Представлена самая маленькая зарядка на 100 Вт
Она может питать одновременно четыре устройства
На популярном сайте финансирования творческих проектов Indiegogo была представлена самая маленькая зарядка на 100 Вт. Ее габариты составляют 6,3×6,3×3,05 см.
Причем новинка способна питать сразу четыре устройства, в числе которых смартфоны, планшеты, ноутбуки, часы и прочие гаджеты. Однако стоит отметить, что лишь два порта USB Type-C способны выдавать мощность 100 Вт. Еще один порт Type-C имеет поддержку 20 Вт, тогда как четвертый USB-A поддерживает 18 Вт. Кроме того, зарядка мощностью 100 Вт не сможет осуществляться, если остальные порты будут в этом момент питать другие устройства.
Уже сейчас на Monopoint можно оформить предзаказ за 59 долларов. Доставить же новинку покупателями смогут уже в январе следующего года.