Представлена самая маленькая зарядка на 100 Вт

Причем новинка способна питать сразу четыре устройства, в числе которых смартфоны, планшеты, ноутбуки, часы и прочие гаджеты. Однако стоит отметить, что лишь два порта USB Type-C способны выдавать мощность 100 Вт. Еще один порт Type-C имеет поддержку 20 Вт, тогда как четвертый USB-A поддерживает 18 Вт. Кроме того, зарядка мощностью 100 Вт не сможет осуществляться, если остальные порты будут в этом момент питать другие устройства.

Уже сейчас на Monopoint можно оформить предзаказ за 59 долларов. Доставить же новинку покупателями смогут уже в январе следующего года.