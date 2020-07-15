Представлена технология для полной зарядки смартфона за 20 минут
Представители компании уточнили, что речь идет о восполнении заряда аккумулятора среднестатистического смартфона с батареей ёмкостью 4 000 мАч (стандартная ёмкость для массовых моделей 2020 года). Такие модели с поддержкой новой технологии будут заряжаться с 0 до 41% всего лишь за 5 минут, а до 100% за уже озвученные выше 20 минут. При этом усовершенствованный алгоритм контроля температуры оптимизирует процесс зарядки и гарантирует его безопасность.
Вместе со 120 Вт проводной зарядкой, компания также представила и беспроводную зарядку на 65 Вт под названием AirVOOC. Она способна зарядить все тот же смартфон с аккумулятором на 4 000 мАч от 0 до 100% всего за 30 минут, это ещё один мировой рекорд, но уже в классе беспроводных зарядных устройств.
Также компания представила сверхкомпактное зарядное устройство мощностью 50 Вт с толщиной всего 10.5 мм, а также зарядное устройство мощностью 110 Вт с габаритами типичного ЗУ для смартфонов мощностью 18 Вт.