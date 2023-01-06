Представлена технология, которая избавит AR-очки от чудаковатости

По словам представителей компании, свежая архитектура дисплеев позволит создать более компактные и лёгкие AR-очки с высоким разрешением изображения, яркостью. При этом отличительной особенностью таких решений должна стать беспроблемная интеграция рецептурных линз.

Технология 2D отражающего волновода компании основана на микропроекторе, таком как микросветодиод, LCoS или лазер, и серии трансфлективных частичных зеркал, которые расширяют изображение по осям X и Y. Это позволяет создать полезное поле зрения.