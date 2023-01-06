Представлена технология, которая избавит AR-очки от чудаковатости

Представлена технология, которая избавит AR-очки от чудаковатостиБудущее рядом
Израильская Lumus, занимающаяся разработками в сфере AR и оптики, представила на CES 2023 свою новейшую технологию 2D Z Lens. Она поможет сделать подобные девайсы менее странными и более похожими на обычные очки.
Фото: ZDNet
По словам представителей компании, свежая архитектура дисплеев позволит создать более компактные и лёгкие AR-очки с высоким разрешением изображения, яркостью. При этом отличительной особенностью таких решений должна стать беспроблемная интеграция рецептурных линз.
Технология 2D отражающего волновода компании основана на микропроекторе, таком как микросветодиод, LCoS или лазер, и серии трансфлективных частичных зеркал, которые расширяют изображение по осям X и Y. Это позволяет создать полезное поле зрения.
ZDNet
Z-Lens обеспечивает разрешение 2K х 2K и полный цвет, но уменьшает размер оптического двигателя на 50%, что делает его более подходящим для использования в лёгких, менее громоздких и более естественно выглядящих AR-очках.