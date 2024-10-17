Представлена технология, распознающая дипфейки в реальном времени

Инструмент отправляет кадры видео на анализ собственной ИИ-модели, которая способна выявлять поддельные изображения. Во время демонстрации компания сгенерировала дипфейк Илона Маска, используя обычное фото, а система успешно опознала его как подделку.

Генеральный директор Reality Defender, Бен Колман, отметил, что технология нацелена на защиту от мошенничества, связанного с дипфейками, особенно в высокорисковых ситуациях, таких как деловые звонки и политические переговоры.

Компания разрабатывает плагин для Zoom, который будет доступен в бета-версии для некоторых клиентов.

Разработка стала ответом на растущую угрозу, ведь случаи видеомошенничества с использованием дипфейков становятся всё более распространёнными.