Представлена технология, распознающая дипфейки в реальном времени

Опубликовано 17 октября 2024, 09:011 мин.
Представлена технология, распознающая дипфейки в реальном времениСовременные проблемы требуют современных решений
Стартап Reality Defender представил технологию, способную распознавать дипфейки в реальном времени во время видеозвонков.
Инструмент отправляет кадры видео на анализ собственной ИИ-модели, которая способна выявлять поддельные изображения. Во время демонстрации компания сгенерировала дипфейк Илона Маска, используя обычное фото, а система успешно опознала его как подделку.
Генеральный директор Reality Defender, Бен Колман, отметил, что технология нацелена на защиту от мошенничества, связанного с дипфейками, особенно в высокорисковых ситуациях, таких как деловые звонки и политические переговоры.
Компания разрабатывает плагин для Zoom, который будет доступен в бета-версии для некоторых клиентов.
Разработка стала ответом на растущую угрозу, ведь случаи видеомошенничества с использованием дипфейков становятся всё более распространёнными.