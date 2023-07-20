Представлена трюковая робособака со встроенной ИИ-моделью GPT

Этот маленький робот может следовать за пользователем, бегать со скоростью до 12,6 км/ч и даже стоять на двух лапах.

Он оснащён сверхширокоугольным LiDAR-системой и HD-камерой, что позволяет ему избегать препятствий и адаптироваться к различным условиям, включая лестницы и скалы.

Однако настоящей изюминкой робособаки является её способность общаться и выполнять гимнастические трюки. Она даже извиняется, если не справляется с заданием, станцевав и продемонстрировав несколько трюков.

Компаньон-робот Go2 доступен для предварительного заказа в двух версиях: базовой модели стоимостью $1600 и модели Pro за $2800. Последняя имеет более высокую скорость передвижения и речевой движок с поддержкой GPT.