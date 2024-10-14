Представлена умная кружка, в которой можно сварить кофе в любых условиях

Опубликовано 14 октября 2024, 08:151 мин.
Представлена умная кружка, в которой можно сварить кофе в любых условияхНеобычный гаджет
Компания iKoffy представила на Kickstarter умную термокружку GoBrew, которая позволяет сварить кофе в любых условиях.
Объём устройства — 296 мл, оно подключается к мобильному приложению по Bluetooth. В приложении можно выбрать рецепты и следить за процессом приготовления, включая контроль веса зёрен и воды.
GoBrew оснащена литиевым аккумулятором ёмкостью 400 мАч, заряда которого хватает на месяц использования.
В основании кружки находится электроника, а также дисплей для отображения данных. Кофейные зёрна можно взвесить прямо в кружке, но для их помола потребуется отдельная кофемолка.
Кружка выполнена из нержавеющей стали с керамическим внутренним покрытием и герметичной крышкой.
Она быстро нагревает кофе до 80 °C и поддерживает эту температуру до пяти часов. Стоимость GoBrew составляет $149, а складной воронки для фильтрации — $30.