Представлена умная термокружка с подключением к смартфону

Представлена умная термокружка с подключением к смартфонуНо цена кусается
Недавно была представлена умная термокружка Ember Tumbler, которая может поддерживать напитки на точно заданной температуре в течение нескольких часов.
Новинка, стоимостью $199, является новейшим продуктом компании Ember и обещает «революционизировать» утренний кофейный ритуал.
Ember Tumbler оснащена внутренней системой подогрева, которая по умолчанию поддерживает напитки на температуре около 75 °C.
Однако, если вы подключите кружку к смартфону через Bluetooth, вы сможете использовать приложение Ember для точной настройки температуры напитка.
Кружка вмещает около 473 мл жидкости и поставляется с двумя крышками: одна с движущейся частью для питья и другая, полностью закрывающая кружку. Аккумулятора устройства хватит на три часа, чего должно быть достаточно, чтобы закончить ваш утренний кофейный или чайный ритуал.