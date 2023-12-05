Представлена умная термокружка с подключением к смартфону

Новинка, стоимостью $199, является новейшим продуктом компании Ember и обещает «революционизировать» утренний кофейный ритуал.

Ember Tumbler оснащена внутренней системой подогрева, которая по умолчанию поддерживает напитки на температуре около 75 °C.

Однако, если вы подключите кружку к смартфону через Bluetooth, вы сможете использовать приложение Ember для точной настройки температуры напитка.

Кружка вмещает около 473 мл жидкости и поставляется с двумя крышками: одна с движущейся частью для питья и другая, полностью закрывающая кружку. Аккумулятора устройства хватит на три часа, чего должно быть достаточно, чтобы закончить ваш утренний кофейный или чайный ритуал.