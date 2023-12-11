Наука и технологии
12:00, 11 декабря 2023
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Представлена вязаная шапка со встроенными внутрь Bluetooth-наушниками

И ведь очень удобно

Компания Beanie Jam представила уникальное решение для меломанов, которые не хотят расставаться с музыкой даже в холодную погоду.

Они выпустили вязаную шапку Beanie Jam Faux Fur Lined Bluetooth Knit Hat, которая сочетает в себе стиль и функциональность, благодаря встроенным Bluetooth-наушникам.

На первый взгляд, Beanie Jam Faux Fur Lined Bluetooth Knit Hat выглядит как обычная вязаная шапка, однако внутри нее скрыта беспроводная гарнитура, подключающаяся к мобильным устройствам через Bluetooth.

Элементы управления гарнитурой размещены на кожаной этикетке, что делает шапку внешне неотличимой от обычного аксессуара.

Представлена вязаная шапка со встроенными внутрь Bluetooth-наушниками
© Stacksocial

Новинка обеспечивает до 10 часов прослушивания музыки на одном полном заряде. Изготовлена она из искусственного меха и доступна в нескольких цветовых вариантах.

В настоящее время Beanie Jam Faux Fur Lined Bluetooth Knit Hat можно приобрести на официальном сайте компании всего за 15 долларов США.

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