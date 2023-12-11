Представлена вязаная шапка со встроенными внутрь Bluetooth-наушниками

Они выпустили вязаную шапку Beanie Jam Faux Fur Lined Bluetooth Knit Hat, которая сочетает в себе стиль и функциональность, благодаря встроенным Bluetooth-наушникам.

На первый взгляд, Beanie Jam Faux Fur Lined Bluetooth Knit Hat выглядит как обычная вязаная шапка, однако внутри нее скрыта беспроводная гарнитура, подключающаяся к мобильным устройствам через Bluetooth.

Элементы управления гарнитурой размещены на кожаной этикетке, что делает шапку внешне неотличимой от обычного аксессуара.