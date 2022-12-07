Представлено аэротакси с запасом хода около 20 000 километров

Представлено аэротакси с запасом хода около 20 000 километровКакие-то рекордные значения
Ещё совсем недавно электромобили описывались лишь в научно-фантастических романах, а уже сегодня это вполне обыденный тип транспорта. Судя по всему, нечто похожее совсем скоро произойдёт и с летающими авто.
Так, компания Aura Aerospace представила фирменный гибридный летательный аппарат Ranger. Устройство способно за раз перевозить на себе до пяти человек. При этом внешне новинка напоминает челнок Дарта Вейдера из «Звездных войн», а запас его хода составляет 18 тыс км.
По словам разработчиков, работает их детище на гибридном топливе. А благодаря аэродинамическим особенностям, оно способно «взлететь с крыши небоскреба в Нью-Йорке и доставить пассажиров в Австралию».
В движение челнок приводится при помощи четырёх турболопастных двигателей. Взлетев на высоту около трёх километров, транспортное средство переводит свои крылья в горизонтальный режим и летит со скоростью до 820 км/ч.