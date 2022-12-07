Представлено аэротакси с запасом хода около 20 000 километров

По словам разработчиков, работает их детище на гибридном топливе. А благодаря аэродинамическим особенностям, оно способно «взлететь с крыши небоскреба в Нью-Йорке и доставить пассажиров в Австралию».

В движение челнок приводится при помощи четырёх турболопастных двигателей. Взлетев на высоту около трёх километров, транспортное средство переводит свои крылья в горизонтальный режим и летит со скоростью до 820 км/ч.