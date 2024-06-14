Наука и технологии
Опубликовано 14 июня 2024, 07:25
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Представлено физическое воплощение Winamp, способный воспроизводить музыку с CD и карты памяти

Приступ ностальгии через 3… 2… 1…
Для всех поклонников Winamp появилась долгожданная физическая версия плеера.
Представлено физическое воплощение Winamp, способный воспроизводить музыку с CD и карты памяти
© Hackaday.io

Компания Hobbyts Rodmg создала устройство под названием Linamp, которое сочетает в себе классический дизайн и современные функции.

Linamp позволяет воспроизводить музыку с внешнего CD-плеера или карты памяти. Он поддерживает форматы MP3, MP4 и FLAC.

В ближайшем будущем разработчики планируют добавить возможность подключения по Bluetooth и воспроизведение потокового аудио через Spotify.

Основой устройства является микрокомпьютер Raspberry Pi с 32 ГБ встроенной памяти. Плеер оснащен 7.9-дюймовым сенсорным дисплеем, интерфейсами USB и Ethernet, а также миниджеком для подключения наушников.

Корпус выполнен из миллиметрового алюминиевого листа, подвергнутого трехмерной печати.

Разработчики заявляют, что Linamp предназначен для тех, кто пользовался Winamp в прошлом и хочет испытать ностальгию.

Источник:Hackaday.io
Автор:Булат Кармак
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#WinAmp