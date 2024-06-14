Представлено физическое воплощение Winamp, способный воспроизводить музыку с CD и карты памяти

Представлено физическое воплощение Winamp, способный воспроизводить музыку с CD и карты памятиПриступ ностальгии через 3… 2… 1…
Компания Hobbyts Rodmg создала устройство под названием Linamp, которое сочетает в себе классический дизайн и современные функции.
Linamp позволяет воспроизводить музыку с внешнего CD-плеера или карты памяти. Он поддерживает форматы MP3, MP4 и FLAC.
В ближайшем будущем разработчики планируют добавить возможность подключения по Bluetooth и воспроизведение потокового аудио через Spotify.
Основой устройства является микрокомпьютер Raspberry Pi с 32 ГБ встроенной памяти. Плеер оснащен 7.9-дюймовым сенсорным дисплеем, интерфейсами USB и Ethernet, а также миниджеком для подключения наушников.
Корпус выполнен из миллиметрового алюминиевого листа, подвергнутого трехмерной печати.
Разработчики заявляют, что Linamp предназначен для тех, кто пользовался Winamp в прошлом и хочет испытать ностальгию.