Представлено кольцо, превращающее любую поверхность в гигантский тачпад

Опубликовано 05 ноября 2024, 07:161 мин.
Представлено кольцо, превращающее любую поверхность в гигантский тачпадЦена, правда, не совсем «бюджетная»
Швейцарский стартап Padrone представил устройство, которое обещает изменить взаимодействие с компьютерами — кольцо Padrone Primera.
Разработка велась более 10 лет и воплотилась в компактное кольцо, которое превращает любую поверхность в сенсорную панель, позволяя управлять компьютером движением пальца.
Кольцо оснащено шестиосевым датчиком движения, камерой и микропроцессором, что позволяет точно распознавать положение пальца на столе.
При движении пальца кольцо перемещает курсор, а касание поверхности имитирует клик левой кнопкой мыши. При этом вся обработка данных происходит непосредственно в кольце, что гарантирует конфиденциальность информации.
Устройство совместимо с компьютерами и планшетами, поддерживающими Bluetooth, и не требует дополнительного программного обеспечения.
На данный момент старт продаж еще не объявлен, но уже доступен предзаказ по цене €259.