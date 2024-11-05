Представлено кольцо, превращающее любую поверхность в гигантский тачпад

Разработка велась более 10 лет и воплотилась в компактное кольцо, которое превращает любую поверхность в сенсорную панель, позволяя управлять компьютером движением пальца.

Кольцо оснащено шестиосевым датчиком движения, камерой и микропроцессором, что позволяет точно распознавать положение пальца на столе.

При движении пальца кольцо перемещает курсор, а касание поверхности имитирует клик левой кнопкой мыши. При этом вся обработка данных происходит непосредственно в кольце, что гарантирует конфиденциальность информации.

Устройство совместимо с компьютерами и планшетами, поддерживающими Bluetooth, и не требует дополнительного программного обеспечения.

На данный момент старт продаж еще не объявлен, но уже доступен предзаказ по цене €259.