Представлено первое в мире умное кольцо с дисплеем. Всего за $90

Новинка имеет титановый корпус, весит всего 4 грамма и обладает водонепроницаемостью до 50 метров (5 ATM), что делает его подходящим для активного образа жизни и спорта.

Главной особенностью SR08 Ultra является OLED-дисплей с сенсорным управлением. Он отображает время, частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, шаги и данные о сне.