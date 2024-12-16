Представлено первое в мире умное кольцо с дисплеем. Всего за $90

Опубликовано 16 декабря 2024, 07:331 мин.
Представлено первое в мире умное кольцо с дисплеем. Всего за $90Синхронизируются как с Android, так и с iOS
Rogbid представила первое в мире умное кольцо с дисплеем — SR08 Ultra.
Новинка имеет титановый корпус, весит всего 4 грамма и обладает водонепроницаемостью до 50 метров (5 ATM), что делает его подходящим для активного образа жизни и спорта.
Главной особенностью SR08 Ultra является OLED-дисплей с сенсорным управлением. Он отображает время, частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, шаги и данные о сне.
Устройство поддерживает GPS для записи маршрутов тренировок и синхронизацию с приложением на iOS и Android.
Кольцо оснащено батареей с автономностью 3–5 дней, которая увеличивается до 20 дней при использовании зарядного кейса. SR08 Ultra выпускается в размерах 7–12 и доступно в черном, серебристом и золотом цветах. Цена устройства составляет $89.99.