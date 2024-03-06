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Наука и технологии
Опубликовано 06 марта 2024, 08:30
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Представлено смарт-кольцо Ringo с функцией измерения жира в организме

Умные весы больше не нужны
На Kickstarter началась компания по сбору средств для разработки революционного изобретения — смарт-кольца Ringo.

Это украшение будущего обещает не только стильный дизайн, но и возможность круглосуточно следить за важнейшими показателями вашего здоровья.

Среди основных функций Ringo — мониторинг частоты пульса и сна, а продвинутая версия Ringo Pro готова удивить встроенным электрокардиографом (ЭКГ будет работать в паре с приложением на смартфоне).

Но самое уникальное, пожалуй, это технология биоимпедансометрии. Кольцо способно анализировать соотношение жира, воды, мышц и даже костей в вашем теле, заменяя громоздкие умные весы!

Ringo Pro обещает стать настоящим хитом для тех, кто заботится о своем теле и следит за результатами тренировок.

Хотите стать одним из первых обладателей гаджета? Ringo уже покоряет площадку Kickstarter. Базовая версия обойдется в $169, а Pro на $100 дороже.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#жир
,
#здоровье