Представлено умное кольцо с датчиком сердцебиения и уровня кислорода в крови по цене смартфона

Этот гаджет сочетает в себе функции фитнес-трекера и ювелирного изделия, предлагая элегантный и практичный способ мониторинга здоровья.

Ice Ring способен отслеживать ключевые показатели здоровья, включая уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений, уровень стресса, качество сна и другие параметры. В случае обнаружения отклонений от нормы, устройство может предложить рекомендации по улучшению состояния здоровья.

Кроме того, в Ice Ring встроен GPS-трекер, который позволяет записывать карты тренировок и отслеживать количество пройденных шагов.