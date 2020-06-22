Представлено второе поколение дисплея будущего, использованного в безрамочном Xiaomi Mix Alpha

Также утверждается, что гибкий AMOLED-экран получил диагональ в 7,92 дюйма, при этом его “научили” складываться сразу в двух направлениях, чего прочие подобные экраны были лишены. Сама компания-производитель при этом подтверждает, что их новейшая разработка имеет внутренний радиус изгиба 2,85 мм, и 8-мм внешний радиус.