Наука и технологии
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Представлено второе поколение дисплея будущего, использованного в безрамочном Xiaomi Mix Alpha
У новинки имеется множество интересных особенностей
Как стало известно, китайской компанией Visionox было представлено второе поколение дисплея будущего, использованного в безрамочном Xiaomi Mix Alpha. Если сотрудничество двух китайских компанией продолжится, то уже в этом году можно будет ожидать использование новинки в грядущем Mix Alpha 2 или Mi Mix 4.
Что интересно, по данным местным интернет-инсайдеров, второе поколение необычного дисплея получило более оптимизированную структуру, а также улучшенные технические характеристики. Но что самое важное, дисплей прямо сейчас готов к полноценному массовому производству.
Также утверждается, что гибкий AMOLED-экран получил диагональ в 7,92 дюйма, при этом его “научили” складываться сразу в двух направлениях, чего прочие подобные экраны были лишены. Сама компания-производитель при этом подтверждает, что их новейшая разработка имеет внутренний радиус изгиба 2,85 мм, и 8-мм внешний радиус.